Силами правопорядка задержаны 40 лиц, подозреваемых в совершении преступлений

БАКУ /Trend/ - Вчера на территории страны зарегистрировано 50 преступлений, сотрудниками органов внутренних дел были раскрыты 14 преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого.

Как сообщили в среду Trend в МВД Азербайджана, было задержано 43 человека находившихся в розыске, а также 42 человека, находившихся в розыске за задолженности.

На автомобильных дорогах Азербайджана произошло два ДТП со смертельным исходом, в результате которых погибли два человека.

Выявлено 23 факта преступлений, связанных с наркотиками, и 16 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 40 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)