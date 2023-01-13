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В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)

Происшествия Материалы 13 января 2023 19:21 (UTC +04:00)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о том, что в результате сильного ветра сорвало часть кровли многоэтажного здания на улице Н. Нариманова в городе Хачмаз.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС, на место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Северного регионального центра МЧС.

"Спасатели обеспечили безопасность, приняв соответствующие меры в этом районе в соответствии с оперативной обстановкой. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении министерства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома (ФОТО)
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