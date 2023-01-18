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В прошлом году были задержаны 7 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

Происшествия Материалы 18 января 2023 11:12 (UTC +04:00)
В прошлом году были задержаны 7 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году в рамках мероприятий по обнаружению разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана были выявлены и задержаны 7 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

По его словам, в рамках борьбы с терроризмом задержаны 6 лиц, воевавших за рубежом, были опознаны еще 11 лиц, имеющих причастность к этим правонарушениям .

Руководитель службы сообщил, что были нейтрализованы 20 организованных преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, 7 групп, занимающихся контрабандой, выявлены 32 гражданина Азербайджана, пропагандировавшие религиозный радикализм в стране.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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