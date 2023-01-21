Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан более 13 килограммов наркотиков из Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 января в 18:35 на территории службы пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Шукюрбейли Джабраильского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику, сообщает в субботу Trend.

В результате проведенных оперативных мероприятий в 2 свертках, спрятанных на берегу реки Араз, было обнаружено и изъято наркотических средств общим весом 13 килограммов 130 граммов (9 кг 880 граммов "марихуаны", 3 кг 250 граммов "опиума" и 2000 единиц психотропных таблеток "метадон М-40").

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)