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В Баку найдена ручная граната (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Происшествия Материалы 23 января 2023 13:14 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 12:11)

БАКУ /Trend/ - В поселке Кешля Низаминского района Баку найдена ручная граната.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, информация об этом поступила на горячую линию ведомства.

На место происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе осмотра были обнаружены завернутые в мешок ручная граната F-1 и взрывчатка UZRQM, пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

Во время дальнейшего обыска на месте происшествия никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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