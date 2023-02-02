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За контрабанду наркотиков объявлен в международный розыск гражданин Ирана (Дополнено)

Происшествия Материалы 2 февраля 2023 10:31 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан объявил в международный розыск гражданина Ирана, занимающегося контрабандой наркотиков.

Как сообщает в четверг Trend, 42-летний Ахмадзаде Дехган Тохид обвиняется в незаконном обороте наркотиков и контрабанде с созданием организованной преступной группировки.

Следственный орган Азербайджана возбудил в отношении него уголовное дело, однако Тохид уклонился от следствия. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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