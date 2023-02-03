В Азербайджане за минувшие сутки зафиксировано 24 пожара - МЧС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает свою деятельность по выполнению возложенных на него обязанностей, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, на основе поступившей на горячую линию "112" информации соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции в связи с 24 пожарами и 4 случаями нахождения людей в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение граждан.

Всего за прошедшие сутки силами МЧС было спасено 4 человека, находящихся в беспомощном состоянии, один из которых несовершеннолетний.

(Перевод: Фидан Мустафаева)