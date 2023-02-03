В Бинагадинском районе города Баку обнаружены боеприпасы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана “112” поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Бинагадинского района города Баку.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия, сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные при осмотре местности боеприпасы - части 10 100-мм минометных снарядов, 2 100-мм танковых снарядов, 10 снарядов РПГ-7 и фрагменты некоторых снарядов.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

Никаких других опасных или подозрительных предметов на данной территории и ее окрестностях обнаружено не было.

(Перевод: Фидан Мустафаева)