В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении декана вуза (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия должностного лица, получавшего взятки от студентов.

Как сообщили в пятницу Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, были выявлены обоснованные подозрения в том, что некоторые студенты факультета, возглавляемого деканом Азербайджанского государственного аграрного университета Фамилем Насибовым, не посещают занятия, но при этом в обмен на взятки получают приемлемые оценки на экзаменах.

В ходе обысков, у Фамиля Насибова были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие отношение к делу.

В Главном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, Фамилю Насибову предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от должности по решению суда.

Продолжаются меры по выявлению иных противоправных действий фигуранта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)