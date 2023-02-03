В Баку задержаны сотрудники курьерской службы, занимавшиеся сбытом наркотиков (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате операции, проведенной сотрудниками 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции города Баку, были задержаны сотрудники одной из курьерских служб, занимавшиеся на территории столицы незаконным оборотом наркотических средств - Субхан Гахраманов и Эльгюн Гулиев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

В ходе личного досмотра у них было обнаружено около 6 граммов марихуаны. Во время первоначального допроса задержанные заявили, что покупали наркотики в интернете у своего коллеги по имени Айхан. В продолжение оперативных мероприятий был задержан и представлен следствию Айхан Мамедов. При нем и в его доме было обнаружено около 7 граммов марихуаны. Айхан Мамедов в свою очередь заявил, что покупал наркотики с целью перепродажи у человека по имени Мухаммед. В ходе операции был также задержан неоднократно судимый Мухаммед Гаджиев. В управляемом им автомобиле, было обнаружено более 5 килограммов марихуаны. Мухаммед Гаджиев сообщил, что занимался продажей наркотических средств под видом таксиста. Он отметил, что получил марихуану от гражданина Ирана, с которым он познакомился в соцсетях и личность которого ему неизвестна.

Собранные материалы по выявленным фактам направлены в следственный отдел Сабаильского районного управления полиции, следствие продолжается.

Отметим, что в ходе последних операций, проведенных сотрудниками 9-го отдела полиции, были задержаны еще 5 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, а также 1 человек, незаконно хранивший огнестрельное оружие. У них были обнаружены и изъяты наркотические средства различного свойства и пистолет марки ПМ (пистолет Макарова).

(Перевод: Фидан Мустафаева)