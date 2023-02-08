На территории одного из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении снаряда на территории поселка Сахиль, Гарадагского района города Баку.

Как сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана, в связи с информацией сразу же после принятия соответствующих мер безопасности на месте сотрудники группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС и правоохранительных органов установили, что боеприпас, обнаруженный в ходе осмотра места происшествия, представлял собой один 25-мм зенитный снаряд, пригодный для боевого применения.

Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания специалистами группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

Никаких других опасных или подозрительных предметов на данной территории и ее окрестностях обнаружено не было.

(Перевод: Фидан Мустафаева)