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На дороге Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

Происшествия Материалы 17 февраля 2023 09:34 (UTC +04:00)
На дороге Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - На автомагистрали Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в пятницу Trend в МВД Азербайджана, инцидент произошел на участке дороги на территории Сиязанского района.

Автомобиль марки Mercedes Vito с государственным номерным знаком 77-CY-723, двигаясь в направлении Губы, потерял управление и столкнулся с автомобилем марки Opel с номерным знаком 50-DL-063, двигавшимся в противоположном направлении.

В результате инцидента двое пассажиров Mercedes Vito погибли, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По данному факту проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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