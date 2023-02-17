На дороге Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

БАКУ /Trend/ - На автомагистрали Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в пятницу Trend в МВД Азербайджана, инцидент произошел на участке дороги на территории Сиязанского района.

Автомобиль марки Mercedes Vito с государственным номерным знаком 77-CY-723, двигаясь в направлении Губы, потерял управление и столкнулся с автомобилем марки Opel с номерным знаком 50-DL-063, двигавшимся в противоположном направлении.

В результате инцидента двое пассажиров Mercedes Vito погибли, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По данному факту проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)