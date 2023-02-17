В ДТП на автодороге Баку-Губа погибли учителя Сиязанской школы

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в Сиязанском районе произошло ДТП, в результате которого погибли двое учителей средней школы сёл Машриф, Даггушчу и Гозагаджы Сиязанского района.

Об этом сообщили Trend в Министерстве науки и образования.

Было отмечено, что утром 7 учителей, работающих в сельских школах Сиязанского района, попали в аварию.

В результате инцидента 2 человека погибли, еще 5 госпитализированы в Сиязанский лечебно-диагностический центр.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Айгюн Исмаиловой и Айгюн Велиевой – учителям средней школы села Машриф Сиязанского района, погибшим в результате несчастного случая. Да упокоит Всевышний души погибших, а пострадавшим учителям желаем скорейшего исцеления!", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня утром на автомагистрали Баку-Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент произошел на территории Сиязанского района. Автомобиль марки Mercedes Vita с государственным номерным знаком 77-CY-723, следовавший в направлении Губы, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки Opel 50-DL-063. В результате инцидента 2 пассажира Mercedes Vita погибли, а 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести.