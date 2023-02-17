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В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 17 февраля 2023 19:56 (UTC +04:00)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Пожар в жилом доме в городе Нахчыван потушен.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул на крыше многоквартирного жилого дома, расположенного во 2-м микрорайоне города.

Пожар был в скором времени потушен прибывшими на место подразделениями пожарной охраны.

В результате пожара сгорело кровельное покрытие пятиэтажного жилого здания на площади в 400 кв.м.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня, в том числе на квартиры.

Во время пожара жильцов здания эвакуировали, пострадавших нет.

Соответствующие структуры проводят расследование в связи с инцидентом.

В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)
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