В Нахчыване потушен пожар в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожар в жилом доме в городе Нахчыван потушен.
Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Пожар вспыхнул на крыше многоквартирного жилого дома, расположенного во 2-м микрорайоне города.
Пожар был в скором времени потушен прибывшими на место подразделениями пожарной охраны.
В результате пожара сгорело кровельное покрытие пятиэтажного жилого здания на площади в 400 кв.м.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня, в том числе на квартиры.
Во время пожара жильцов здания эвакуировали, пострадавших нет.
Соответствующие структуры проводят расследование в связи с инцидентом.