Береговая охрана ГПС Азербайджана задержала нарушителя на Каспии

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по обеспечению надежной охраны морских границ Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, 17 февраля в 23:40 Центром управления главного командования Береговой охраны Государственной пограничной службы была зафиксирована неизвестная цель, двигавшаяся в сторону Нефтяных камней в направления Пираллахи в Каспийском море. Незамедлительно в этом направлении было отправлено пограничное сторожевое судно.

В результате мероприятий, проведенных в этом районе, было установлено, что человек, находившийся в лодке, передал свертки неизвестному лицу на причале к северо-западу от Нефтяных камней. Затем лодка продолжила движение в сторону острова Чилов. Неизвестный, управлявший лодкой, которая в ночное время вошла в зону безопасности стратегически важной инфраструктуры, нарушив правила плавания в территориальных водах Азербайджанской Республики, проигнорировал законное требование пограничников остановиться. Направляя лодку в сторону берега, он потерял управление и лодка врезалась в причал к юго-востоку от острова. В результате человек, управлявший лодкой, получил травму головы.

Экипаж пограничного сторожевого корабля задержал и доставил на борт корабля жителя поселка Пираллахи Панфилова Романа Викторовича, 1991 г.р., который управлял лодкой. После оказания первичной медико-санитарной помощи он был доставлен на берег и помещен в больницу на острове Чилов.

Разбирательство по факту продолжается.