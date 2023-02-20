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В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)

Происшествия Материалы 20 февраля 2023 10:55 (UTC +04:00)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Вчера вечером на хлопкоперерабатывающем заводе в Сабирабадском селе Ахтачи Муган произошел пожар. Согласно информации, опубликованной на некоторых сайтах и в социальных сетях, есть люди, которые получили отравление и травмы во время инцидента.

Как сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в МЧС Азербайджана, распространяемая информация не соответствует действительности.

"В результате пожара произошедшего в Сабирабадском районе не было людей пострадавших от отравления и получивших травмы",- говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
В результате пожара в Сабирабадском районе никто не пострадал - МЧС (ФОТО)
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