В 2022 году органами прокуратуры Азербайджана были проведены 64 финансовые проверки

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Генеральная прокуратура и Министерство финансов Азербайджана провели комплексную работу по усилению борьбы с правонарушениями в сфере управления государственным и муниципальным имуществом и средствами.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, за этот период по решению органов прокуратуры и по инициативе Министерства финансов были проведены 64 финансовые проверки, в которых были задействованы сотрудники прокуратуры, Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства науки и образования Азербайджана, Палаты аудиторов, а также специалисты Центрального банка Азербайджана.

«Размер причиненного государству материального ущерба в результате совершенных противозаконных действий составил 2 147,485 тысяч манатов, из них до настоящего времени были возмещены в 589 537 манатов, наложен арест на 9 имущественных объектов.

По выявленным в ходе проверок правонарушениям органами прокуратуры завершено расследование и направлено на рассмотрение в соответствующие суды 10 уголовных дел, возмещение причиненного ущерба было обеспечено в 32 случаях, по 22 фактам в настоящее время продолжаются следственные действия.

Продолжаются приниматься целенаправленные и последовательные меры по возмещению ущерба, нанесенного государственному бюджету», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)