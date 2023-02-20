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Арестованы лица, незаконно проникнувшие на неочищенные от мин освобожденные территории Азербайджана

Происшествия Материалы 20 февраля 2023 16:16 (UTC +04:00)
Арестованы лица, незаконно проникнувшие на неочищенные от мин освобожденные территории Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Выявлены лица, незаконно проникшие на территории, не очищенные от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили в понедельник Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Физулинского района, было установлено, что жители Баку Огтай Ягубов и Рашад Меликов без соответствующих разрешений выехали за пределы стационарных постов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана объездными путями.

В отношении обоих лиц были составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в районный суд. Приговором суда нарушители арестованы на 20 суток.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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