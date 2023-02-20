В Баку произошел взрыв в жилом доме (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о взрыве в жилом доме, расположенном по адресу улица Мирали Гашгая в Насиминском районе города Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и спасательной службы особого риска.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома, произошел взрыв водонагревателя, который не сопровождался возгоранием.

В связи с оперативной обстановкой силами МЧС были приняты соответствующие меры.

В ходе инцидента была повреждена ванная комната квартиры, от воздействия взрывной волны сместились оконная и дверная рамы, пострадавших нет. Также в результате взрыва был поврежден один легковой автомобиль, припаркованный возле здания.

Соответствующими ведомствами проводится расследование инцидента.

(Перевод: Фидан Мустафаева)