В Азербайджане задержан вооруженный человек, пропагандировавший преступность в соцсетях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Задержан человек, который выкладывал на своих страницах в социальных сетях материалы, пропагандирующие преступность и незаконно носил при себе огнестрельное оружие.

Как сообщили во вторник Trend в МВД Азербайджана, в результате операции, проведенной сотрудниками 4-го отдела Бинагадинского районного управления полиции, задержан и передан следствию житель Баку Вусал Алиев. Во время досмотра при нем были обнаружены пистолет Макарова (ПМ), 3 патрона и обойма к данному оружию. Вусал Алиев сообщил, что некоторое время назад приобрел огнестрельное оружие, но не сдал его полиции и хранил при себе.

Материалы, собранные в 4-м отделении полиции по данному факту, направлены в Бинагадинское районное управление полиции, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)