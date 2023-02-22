В Шахдагском национальном парке произошел пожар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом в Шахдагском национальном парке вблизи села Ханагях Исмаиллинского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В связи с этим на место пожара незамедлительно были отправлены соответствующие силы Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

На территории в основном горят сухие листья, трава и кустарники. В настоящее время, несмотря на ветреную погоду и сложность рельефа, продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения огня.

Будет предоставлена дополнительная информация.

(Перевод: Фидан Мустафаева)