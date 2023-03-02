В феврале ГПС Азербайджана задержала контрабанду на сумму более 1,1 миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - В прошлом месяце в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из незаконного оборота было изъято 91 кг 821 грамм наркотических средств и 565 единиц психотропных таблеток.

Как сообщает в четверг Trend, об этом распространило информацию ГПС Азербайджана.

Было отмечено, что в результате мер, осуществленных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, была задержана контрабанда на общую сумму 1 119 188 манатов, в том числе золото, ювелирные изделия, табачные изделия и алкогольные напитки.

"ГПС Азербайджана продолжает мероприятия по организации надежной охраны государственной границы", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)