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В феврале при пересечении границы было задержано более 250 лиц, находившихся в розыске - ГПС (Дополнено)

Происшествия Материалы 2 марта 2023 10:38 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В феврале 2023 года в результате мер по борьбе с преступностью, Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана был задержан и передан в соответствующие органы 251 человек, из числа разыскиваемых правоохранительными органами Азербайджана.

Об этом сообщили в четверг Trend в ГПС Азербайджана.

В сообщении говорится, что был предотвращен выезд 334 человек, которым запрещено покидать Азербайджан, и въезд 18 человек, которым запрещен въезд в страну.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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