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Исполнитель мейханы Рашад Даглы, обвиняемый в убийстве, доставлен в суд (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 4 марта 2023 12:02 (UTC +04:00)
Исполнитель мейханы Рашад Даглы, обвиняемый в убийстве, доставлен в суд (ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Исполнитель мейханы Рашад Амиров, более известный как Рашад Даглы, обвиняемый в совершении убийства, сегодня в очередной раз предстанет перед судом.

Как сообщает Trend, сегодня будет рассмотрено представление следственного органа о продлении выбранной в отношении него меры пресечения.

Напомним, что Р.Даглы 9 ноября прошлого года в поселке Локбатан Гарадагского района Баку нанес 14 ножевых ранений Искендеру Мехтиеву, 1979 года рождения. После совершения убийства Р. Даглы добровольно сдался полиции и признался в совершении убийства. Решением Гарадагского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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