На Ходжасанской дороге загорелся автобус (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На Ходжасанской дороге загорелся автобус.

Главное управление Государственной дорожной полиции сделало заявление по поводу возгорания маршрутного автобуса на автодороге у поселка Ходжасан.

Как сообщил во вторник Trend начальник отдела Ровшан Тагиев, по предварительной информации, автобус марки IVECO Otoyol с номерным знаком 90 LR 327, двигавшийся по маршруту № 596 в направлении Фруктового рынка, загорелся около 07:45 из-за короткого замыкания в двигателе. В результате происшествия автобус пришел в негодность, погибших и пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС обеспечили безопасность пассажиров и других участников дорожного движения. Пожар был потушен в короткие сроки. Движение на данной дороге полностью восстановлено.

(Перевод: Фидан Мустафаева)