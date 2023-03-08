В Билясуварском районе произошло землетрясение магнитудой 4,2 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в 10:14 по местному времени в Билясуварском районе Азербайджана, в 20 км к северо-западу от станции Джалилабад, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2.

Как сообщили в среду Trend в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в эпицентре, землетрясение ощущалось силой до 4 баллов по шкале интенсивности, а в прилегающих районах - до 3 баллов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 37 км.