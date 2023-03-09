В результате ДТП в Сумгайыте пострадали 15 человек

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сумгайыте в результате столкновения микроавтобуса марки Ford с грузовиком DAF пострадали 15 человек.

Об этом сообщили в четверг Trend, в Сумгайытском медицинском центре.

Согласно информации, 6 пострадавших были помещены на стационарное лечение, двое из них находятся в тяжелом состоянии и помещены в отделение интенсивной терапии.

В сообщении отмечается, что еще 3 человека находятся в отделении экстренной медицины. После оказания первичной медицинской помощи, остальные пострадавшие были выписаны домой.