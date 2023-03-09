В Иране без вести пропал гражданин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана Сафарли Фарид Габиль оглу, проживающий в Германии, пропал без вести в Иране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала его мать Диляра Аскерова.

Она отметила, что 20 февраля ее сын уехал в Иран, и таинственным образом исчез 4 марта. Мать Фарида Сафарли подчеркнула, что сына, скорее всего, задержали в Иране.

"Он должен был вернуться в Германию 5 марта. С 4 марта его телефон отключен", - сказала Аскерова.

В ответ на запрос Trend, начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что данный вопрос уже изучается и по нему будет дана информация.

(Перевод: Фидан Мустафаева)