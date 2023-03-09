В Тертере один человек подорвался на мине (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В Тертере один человек подорвался на мине.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В сообщении отмечается, что 9 марта на освобожденной от оккупации территории Тертерского района в результате подрыва на мине телесные повреждения различной степени тяжести получил Ягуар Хадиев, 1989 года рождения.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время в прокуратуре Тертерского района продолжается расследование по данному факту.