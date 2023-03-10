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Один из пострадавших во время вооруженного инцидента в Баку является студентом медуниверситета (Дополнено)

Происшествия Материалы 10 марта 2023 17:19 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:06)

БАКУ /Trend/ - Один из раненых во время вооруженного инцидента в Баку является студентом.

Как сообщили Trend в пятницу в Азербайджанском медицинском университете (АМУ), один из пострадавших - студент 4-го курса военно-медицинского факультета АМУ Фаган Рагимли.

Напомним, что сегодня в Насиминском районе Баку произошел вооруженный инцидент, два человека получили ранения. Пострадавшие - Фаган Рагимли, 2002 года рождения, и Тамерлан Гусейнов, 1983 года рождения, были госпитализированы.

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