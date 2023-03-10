Один из раненых в результате перестрелки в Насиминском районе Баку прооперирован - TƏBİB (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с произошедшим в Насиминском районе столицы вооруженным инцидентом, продолжается медицинское обследование и лечение раненых, которые были помещены в Клинический медицинский центр, подведомственный Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). Один из пострадавших - Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.), находится в настоящее время в травматологическом отделении Клинического медицинского центра с диагнозом - огнестрельное ранение. Его состояние стабильное.

Об этом сообщили в пятницу Trend в TƏBİB.

"Фагану Рагимли 2002 года рождения, у которого диагностировано огнестрельное ранение, было решено сделать операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести",- говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Баку произошла перестрелка. Инцидент произошел на территории Насиминского района Баку. В результате инцидента пострадали два человека - Фаган Рагимли 2002 года рождения и Тамерлан Гусейнов 1983 года рождения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)