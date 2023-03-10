В связи с вооруженным инцидентом в Баку задержаны три человека - МВД (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В связи с вооруженным инцидентом в Баку задержаны три человека.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны трое подозреваемых в совершении инцидента, изъят 1 пистолет.

Оперативные мероприятия по факту вооруженного инцидента продолжаются.

Напомним, что сегодня на территории Насиминского района Баку произошел вооруженный инцидент, 2 человека получили ранения. Пострадавшие - Фаган Рагимли, 2002 года рождения, и Тамерлан Гусейнов, 1983 года рождения, были госпитализированы.