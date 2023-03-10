Установлен и задержан человек, сознательно распространявший ложную информацию о совершении теракта - СГБ (Видео) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) провела оперативно-следственные мероприятия в связи с распространившейся в социальных сетях аудиозаписью о "возможном теракте в Бакинском метрополитене", вызвавшей серьезную обеспокоенность среди граждан.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу СГБ, в ходе предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному в связи с этим фактом, было установлено, что аудиозапись принадлежит гражданину Азербайджана Бутаеву Фариду Фархад оглу, 2001 года рождения, и была распространена через WhatsApp.

Фарид Бутаев был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

"Еще раз доводим до сведения, что аналогичные действия, направленные на создание паники среди населения, влекут за собой серьезную юридическую ответственность в установленном законом порядке", - говорится в сообщении СГБ.