Задержаны трое граждан Афганистана, нарушивших госграницу - ГПС (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 марта в 19:35 на служебном участке пограничной заставы погранотряда «Горадиз» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенной вблизи села Беюк Бехменли Физулинского района, пограничным нарядом с помощью термальных камер видеонаблюдения было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана тремя неизвестными лицами.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Служебная территория пограничной заставы была перекрыта, нарушители границы были взяты под контроль техническими средствами и задержаны пограничным нарядом.

В ходе дознания было установлено, что задержанные - Давуд Афшар Джанмурад оглу, Надир Джума Абдулрауф оглу и Наджибулла Халили Абдулназар оглу, являются гражданами Афганистана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)