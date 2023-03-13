В лесном массиве в Габале произошел пожар (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в лесном массиве возле села Нохургышлаг Габалинского района произошел пожар.

Как сообщила в понедельник Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, по предварительной версии, пожар начался в результате поджога сухой травы на садовом участке жителя указанного села, а затем перекинулся на территорию леса.

"В настоящее время местными структурами министерства, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС принимаются меры по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие участки", - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)