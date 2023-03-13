В связи со стрельбой в Баку задержаны два человека

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили совместную информацию в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим 10 марта на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку, сообщает в понедельник Trend.

Как отмечается, следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вооруженным инцидентом, ведется в Следственном управлении Генпрокуратуры.

В результате проведенных прокуратурой и сотрудниками МВД мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Шахмар Исмаилов, 1995 года рождения, и Вугар Гулиев, 1998 года рождения, вступившие ранее в сговор с другими лицами, открыли огонь из незаконно приобретенного огнестрельного оружия с целью убийства Ниджата Акперова на почве личных отношений. Акперову удалось увернуться от пули, а находившиеся на месте происшествия Тамерлан Гусейнов, 1983 года рождения, и Фаган Рагимли, 2002 года рождения, получили ранения различной степени тяжести.

Шахмар Исмаилов и Вугар Гулиев, задержанные в качестве подозреваемых в результате следственно-оперативных мероприятий, привлечены в качестве обвиняемых по статьям 29, 120.2.1, 29, 120.2.4 (покушение на убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия) и другим статьям УК АР. На основании решения суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

При осмотре места происшествия и автомобиля, которым управлял один из подозреваемых в совершении преступления, были обнаружены и изъяты 1 пистолет, патроны и гильзы, а также другие доказательства, представляющие важность для дела.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

В своем сообщении Генпрокуратура и МВД Азербайджана еще раз просят представителей СМИ и пользователей социальных сетей не делиться информацией, которая не была уточнена с официальным органом.