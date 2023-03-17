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В 2022 году 771 лицу было отказано во въезде на территорию Азербайджана

Происшествия Материалы 17 марта 2023 17:17 (UTC +04:00)
В 2022 году 771 лицу было отказано во въезде на территорию Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Приняты соответствующие решения в отношении 6,2 тыс. человек, не имеющих документов, дающих право на пересечение государственной границы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

За год были выдворены 935, экстрадированы - 73 человека. В общей сложности в 375 случаях 771 человеку, желающему приехать в Азербайджан из зарубежных стран, было отказано во въезде.

Из-за отсутствия сведений о выезде из страны в качестве подозреваемых задержаны 251 человек и 15 человек по другим причинам.

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