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В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 18 марта 2023 10:04 (UTC +04:00)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории 4-го микрорайона Насиминского района города Баку.

Как сообщает Trend, в связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены - одна ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения, и 5 единиц холодного оружия (ножи).

Обнаруженные предметы были изъяты и вывезены с территории.

Кроме того, на основании поступившего звонка на горячую телефонную линию "112" оперативная группа по разминированию изъяла и вывезла обнаруженную в городе Сиязан ручную гранату Ф-1, пригодную для боевого применения.

В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
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