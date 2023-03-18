В Баку найден боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории 4-го микрорайона Насиминского района города Баку.

Как сообщает Trend, в связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены - одна ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения, и 5 единиц холодного оружия (ножи).

Обнаруженные предметы были изъяты и вывезены с территории.

Кроме того, на основании поступившего звонка на горячую телефонную линию "112" оперативная группа по разминированию изъяла и вывезла обнаруженную в городе Сиязан ручную гранату Ф-1, пригодную для боевого применения.