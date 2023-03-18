Операция ГПС и МВД в Физули: обнаружено более 10 килограммов наркотиков

БАКУ /Trend/ - 18 марта в 03:40 в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, вблизи села Молламахаррамли Физулинского района был задержан вызвавший подозрение автомобиль марки Saipa с государственным номерным знаком 99-PU-326.

Об этом Trend сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанные - жители города Баку Алекберов Ниджат Хатам оглы, Гурбанов Алихан Альзахид оглы и Шукюров Яхья Таир оглы. При осмотре автомобиля было обнаружено и изъято 10 килограммов 500 граммов наркотических средств (4 килограмма марихуаны, 4 килограмма опиума, 2 килограмма метамфетамина и 500 граммов героина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.