В Баку в жилом доме произошел пожар, есть погибший (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В трехкомнатной квартире общей площадью 78 м2, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Сураханском районе города Баку, в одной из комнат произошло частичное возгорание дивана и кресла.
Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, во время осмотра места возгорания пожарными было обнаружено тело одного человека и передано по назначению. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.
(Перевод: Фидан Мустафаева)