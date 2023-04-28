Первая авария в свободных заездах команд "Формулы 1" в Баку (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" сегодня произошла первая авария в свободных заездах команд "Формулы 1".

Как сообщает Trend, пилот команды AlphaTauri Юки Цунода допустил ошибку на одном из поворотов. В результате у болида Латифи вышли из строя колеса.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые состоятся 28-30 апреля, проходят свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.