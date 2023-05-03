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В Габале произошло тяжелое ДТП, двое погибших

Происшествия Материалы 3 мая 2023 20:56 (UTC +04:00)
В Габале произошло тяжелое ДТП, двое погибших

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Габале произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили в среду Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в районе села Нохургышлаг Габалинского района водитель автомобиля марки "Tofaş", сотрудник полиции Ильхам Джаббарлы, 1992 года рождения, потерял управление транспортным средством, в результате чего автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.

Водитель и 32-летний пассажир Хафиз Махмудлу скончались на месте происшествия. Другой пассажир, Эльшад Азизли, был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование.

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