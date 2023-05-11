БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось в Нахчыване.

Об этом сообщили в четверг Trend в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным Бюро исследования землетрясений, в 20:17 по местному времени в 30 км к юго-западу от станции Гейдарабад, на территории Ирана было зафиксировано землетрясение.

Землетрясение ощущалось в районах Гейдарабад, Садарак и Шахбуз Нахчыванской АР силой до 3 баллов. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на глубине глубине 10 км.