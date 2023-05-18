Двое детей погибли в результате падения в колодец в Баку

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о падении двух детей в колодец в поселке Маштага Сабунчинского района города Баку, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были незамедлительно привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что два ребенка 2013 года рождения упали в колодец, наполненный водой, мазутом и бытовыми отходами, глубиной примерно 45-50 метров и диаметром 2,5 метра.

Тела детей спасатели извлекли спецсредствами и передали по назначению.

В связи с происшествием ведется расследование со стороны соответствующих структур.