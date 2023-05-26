Тяжелое ДТП в Габале, 15 пострадавших (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с дорожно-транспортным происшествием в Габале на территорию привлечены бригады врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи "103", подведомственной TƏBIB.

Как сообщили Trend в пятницу в TƏBIB, 15 человек, пострадавших в результате ДТП, госпитализированы в Габалинскую центральную районную больницу.

В настоящее время в отделении реанимации медицинского учреждения продолжается лечение 3 тяжело пострадавших, в отделении неотложной медицинской помощи - лечение 12 человек, состояние которых оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что по информации Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, сегодня около 12:00 в районе села Нохургышлаг Габалинского района столкнулись микроавтобус марки Ford и легковой автомобиль марки Mitsubishi.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились до 16 человек. Трое из них находятся в отделении реанимации.

По факту ДТП проводится расследование.