ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 1 июня в 09:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Асрик Джырдахан Товузского района, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Около 10:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались провести под видом сельскохозяйственных работ в направлении Шушинского и Ходжавендского районов работы по расширению и ремонтно-восстановительные работы с привлечением инженерной техники на грунтовой дороге с целью прокладки пути для обеспечения боевых позиций.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были незамедлительно остановлены.