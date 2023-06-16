Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:23)

БАКУ /Trend/ - 16 июня в 01:30 военнослужащими пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы на территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Муганлы Зангиланского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

В результате проведенных пограничниками обысков и оперативных мероприятий в одном свертке, спрятанном в зарослях кустарника на берегу реки Араз, было обнаружено и изъято 3 килограмма 215 граммов наркотического средства марихуана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.