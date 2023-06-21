Задержаны нарушители ирано-азербайджанской границы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 июня в 01:30 в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и МВД Азербайджана на территории службы пограничного отряда пограничных войск "Горадиз" был задержан житель Лянкяранского района Эйвазов Эльгюн Намиг оглу 1986 года рождения, во время нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

В 07:00 на территории службы пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы был задержан гражданин Исламской Республики Афганистан Амир Меджид (1995 года рождения) во время нарушения им государственной границы из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.