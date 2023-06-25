Что сказал своей матери по телефону задержанный в Иране Фарид? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - 27-летний Фарид Сафарли, азербайджанский студент Йенского университета в Германии, задержанный в Иране по обвинению в шпионаже, поговорил со своей матерью по телефону.

Об этом Trend сообщила его мать Диляра Аскерова. Она сказала, что разговаривала со своим сыном по телефону во второй раз.

По словам Аскеровой, здоровье ее сына в норме, питание и медицинское обслуживание в порядке.

"Когда он содержался в одиночной камере, ему было очень тяжело. Но теперь он в общей камере с другими арестованными. Он чувствует себя плохо, поскольку знает, что в целом невиновен. Фарид сказал, что судебный процесс близится к завершению. Ожидается, что приговор будет оглашен в ближайшие дни. Девушка, за которой он поехал в Иран, и ее семья не дали показаний в суде против Фарида. Ни в суде, ни на следствии не было выявлено ни одного факта шпионажа, в котором обвиняют моего сына".

Аскерова отметила, что Министерство иностранных дел Азербайджана и консульство Азербайджана в Тебризе также проводят работу по осбождению Фарида.

"Представители консульства встретились с Фаридом и сказали, что он здоров. Сотрудники Министерства иностранных дел Азербайджана также поддерживают со мной постоянную связь", - добавила она.

Напомним, что студент Йенского университета Германии Фарид Габиль оглы Сафарли (1997 года рождения) 20 февраля 2023 года посетил Иран, и с 4 марта от него не было получено никаких известий. Позже выяснилось, что он арестован в Иране.