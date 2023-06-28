Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего Азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджанской Республики Бекирова Али Шукюр оглу в результате обстрела из огнестрельного оружия с вражеской стороны.

Как сообщил в среду Trend старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев, на основе поступившей информации сотрудники Агдамской военной прокуратуры получили разъяснения и, совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры, проведена соответствующая работа и выполнены необходимые действия.

По данному факту Агдамской военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

Напомним, что 27 июня в 20:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении села Галайчилар Агдамского района. В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской армии Бекиров Али Шукюр оглу получил ранение.